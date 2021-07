Comunidades rurais de Poço Verde recebem sistemas de abastecimento de água

Governo investe no acesso à água, através do Projeto Dom Távora, com parceria entre Seagri e Cohidro

As famílias que vivem nos povoados Curimbas, Saquinho e Mimoso, em Poço Verde, agora recebem água de poços profundos para o consumo humano, produção de alimentos e dessedentação animal. É que o Governo de Sergipe entregou três sistemas simplificados de abastecimento de água que, juntamente com mais dois sistemas em Carira e Aquidabã, beneficiam mais de 200 famílias. As obras foram custeadas com recursos do Projeto Dom Távora, que financiou arranjos produtivos em comunidades rurais em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA). Executora do Dom Távora, a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) firmou cooperação com a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação (Cohidro), que executou as obras. Mais quatro poços ainda serão instalados em Poço Verde, através de outros programas e ações em parceria com o município.

Para viabilizar a cooperação entre Seagri e Cohidro, foram investidos R$ 351 mil, destinados à aquisição de insumos e ferramentas para a perfuração, limpeza e bombeamento dos poços com as equipes e maquinário; além da licitação para execução das obras civis de instalação da infraestrutura de bombeamento e armazenamento da água captada. O presidente da Cohidro, Paulo Sobral, afirma que os investimentos do Estado no município continuarão. “Em Poço Verde, três comunidades receberam os sistemas de através do Dom Távora. Mas, a Cohidro desenvolve aqui também perfurações oriundas de outras ações, através do Programa Água para Todos e de parcerias com o município. Ao todo, são três poços neste primeiro momento e mais quatro em que a perfuração está sendo providenciada. Com isso, o Governo de Sergipe vem ampliando o acesso à água em comunidades rurais”, destaca Paulo.

Morador do povoado Curimbas, Rosalvo de Jesus agradeceu pelo sistema instalado em sua comunidade, que segundo ele, antes dependia somente do abastecimento feito pelo carro-pipa. “No tempo da seca, às vezes vinha água, outras vezes não, e as pessoas passavam sede. E uma água dessa aqui, a pessoa bebe do bom. Para mim, não tem coisa melhor”, destacou o agricultor. De acordo com a presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário João Germano de Souza, que assiste o povoado, Barbara de Oliveira, os moradores foram orientados a não participarem do ato de entrega para evitar aglomeração. “Eu só tenho a agradecer pela vitória desse poço aqui na comunidade Curimbas. Com a graça de Deus, ele está aí funcionando e só vem trazer benefício para a comunidade, porque até então não tinha água aqui”.

A falta de água nessas comunidades rurais era um problema constante, segundo reforça o prefeito de Poço Verde, Iggor Oliveira. “Na estiagem, as pessoas sofriam muito com falta de água. Agora, a chegada desse benefício importantíssimo, trazido pela Seagri e Cohidro, com certeza vai modificar a vida das pessoas para muito melhor. As pessoas vão ter água na porta de suas casas, com acesso gratuito e, melhorando sua qualidade de vida”, avalia o gestor municipal. Irailton Silva mora e trabalha no povoado Saquinho, e também comemora a instalação do poço. “Graças a Deus, seis meses depois que o Secretário André Bomfim prometeu, está aí a água para beneficiar cerca de 50 famílias da nossa comunidade. O sertão aqui é muito seco. Agradeço muito ao Governo do Estado, por essa riqueza em nossa região”, completou o morador.

A parceria entre Governo Estadual e FIDA já possibilitou o apoio financeiro e suporte técnico a 155 projetos de negócios rurais, através do Projeto Dom Távora. O secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim, destacou o empenho de todos na condução do projeto desde 2013 e destacou a parceria com a Cohidro. “O Dom Távora encerrou em março e sabemos da eficiência e dignidade que ele promoveu para as populações rurais atendidas. A gente fica muito feliz com essa parceria construída entre a Seagri e a Cohidro, a quem parabenizo pela eficiência de toda a equipe que executou as obras dos poços. O prefeito de Poço Verde, Iggor Oliveira, também colocou todo o necessário à disposição. Isso demonstra o compromisso do poder público, tanto municipal quanto estadual”, concluiu André que, no ato, representava o governador Belivaldo Chagas.

