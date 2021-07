CONGRESSO DOS INSTITUTOS HISTÓRICOS DO NORDESTE ENCERRA COMEMORAÇÕES  

Em parceria com a Assembleia Legislativa de Sergipe e com o Programa de Pós-Graduação em História da UFS o INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SERGIPE (IHGSE) realizará, de 13 a 15 do corrente, o VII Congresso dos Institutos Históricos do Nordeste. O certame havia sido idealizado para 2020, na programação do Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe. A ocorrência da pandemia impossibilitou a presença dos representantes dos Institutos Históricos dos estados nordestinos em Aracaju, por isso, o Congresso ocorrerá neste mês, de modo virtual, encerrando as comemorações do Bicentenário, pelo IHGSE. No dia 8 de julho Sergipe completa 201 anos da data em que, separado da Bahia, passou a ser Capitania autônoma e veio a integrar o Império do Brasil como uma das suas Províncias.

O Congresso reunirá diretores e sócios de Institutos Históricos de todos os estados do Nordeste assim como de Institutos municipais, mas as inscrições, gratuitas, estão abertas a todos os interessados. A programação contará com a participação do Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Victorino Chermont de Miranda e terá Mesas-redondas sobre os desafios enfrentados pelos Institutos para o desempenho das suas funções no atual contexto. Haverá uma sessão especial em homenagem ao Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe e outra sessão em homenagem ao Bicentenário da Junta Governativa de Goiana (PE) e da Convenção de Beberibe, além de lançamentos de livros. As sessões serão transmitidas pela TV UFS. Maiores informações, incluindo o link de inscrições, estão no Instagram @ihgse.

No dia 6 do corrente, no Youtoube do IHGSE, o Professor Dr. Samuel Barros de Medeiros Albuquerque, estará proferindo a Conferência “Do áureo e jucundo dia”, em comemoração aos duzentos e um anos da emancipação política de Sergipe.

Com ela estamos cumprindo disposição do nosso Estatuto

Aglaé d´ Ávila Fontes

PRESIDENTE DO IHGSE

Terezinha Alves de Oliva

COORDENADORA DA COMISSÃO DO CONGRESSO

Luiz Fernando Ribeiro Soutelo

SEGUNDO SECRETÁRIO – IHGSE