DEFESA CIVIL ARACAJU EMITE ALERTA DE CHUVAS MODERADAS PARA AS PRÓXIMAS 24H

Com base no aviso meteorológico encaminhado na manhã desta segunda-feira, 5, pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a Prefeitura de Aracaju está com equipes em atenção para a possibilidade de chuva moderada nas próximas 24h. A Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil, emitiu alerta SMS através do serviço 40199, de maneira a informar a população sobre a instabilidade climática.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que, especialmente, as áreas de risco vêm sendo monitoradas. “A atenção é redobrada diante dos avisos meteorológicos, mas os trabalhos preventivos ocorrem sistematicamente, em toda a capital, através das ações integradas com os demais órgãos da gestão municipal, com a desobstrução do sistema de drenagem e limpeza de canais, o que contribui para a redução de possíveis impactos que a chuva possa ocasionar”, indicou.

A Defesa Civil de Aracaju, além do monitoramento estratégico, nos pontos mais vulneráveis aos efeitos das chuvas, também está em alerta para os chamados que possam ser registrados através do número emergencial 199. Caso sejam identificadas situações de possíveis riscos, a população pode acionar o órgão através do serviço que funciona 24h, em todos os dias da semana.

SMS 40199

Com mais de 51 mil cadastrados realizados, o serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que possam ocorrer.

Para realizar o cadastro, basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e inserir, no campo da mensagem, o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. Ao enviar a mensagem, o solicitante receberá a confirmação de cadastro e estará com o celular habilitado para receber os alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.