Exames de rotina são essenciais para manutenção da saúde

Além de manter costumes saudáveis, como boa alimentação e prática de atividades físicas, outro hábito também deve ser incluído na rotina de cuidados com a saúde: a visita regular a um médico. Os exames de rotina, além de assegurar a manutenção da saúde, também podem detectar doenças silenciosas.

A médica cooperada Unimed Sergipe, Cleide Vilma Melo Leite, explica que, para pessoas sem comorbidades abaixo dos 30 anos, os exames de rotina devem ser feitos na periodicidade de um ano. Para os que têm entre 30 e 59 anos, semestralmente. A partir de 60 anos, a consulta com um médico deve ser realizada a cada três meses.

“É muito importante ir ao médico habitualmente porque através da consulta, podem ser descobertas enfermidades silenciosas, como a hipertensão arterial. Através da consulta médica com anamnese detalhada, com exame físico minucioso e exames complementares básicos”, ressalta a médica.

Entre os exames complementares básicos, estão o parasitológico de fezes, sumário de urina, hemograma completo, glicemia, uréia, creatinina, ácido úrico, PSA, eletrocardiograma, entre outros. Além dos exames clínicos, Cleide também chama a atenção para a importância dos exames físicos, que acontecem no consultório, e também para a escuta do paciente.

“O contato entre médico e paciente é muito importante, através do exame físico, podemos diagnosticar uma enfermidade como hérnia umbilical, por exemplo. Pela anamnese, podemos descobrir uma diabetes e solicitar exames para confirmar o diagnóstico”, explica a médica.

“Muitas vezes, o paciente precisa apenas ser ouvido, ser olhado olho no olho. Um tratamento humanitário muitas vezes é mais importante que um exame clínico. E cada paciente é diferente um do outro. Um precisa de exame de glicemia, outro precisa de toda uma bateria de exames, e também há os que não necessitam de exame”, completa a especialista.

Centro de Diagnósticos da Unimed

Seja para check up ou para exames mais elaborados, os clientes da Unimed Sergipe contam com um Centro de Diagnósticos equipado para realizar diversos procedimentos. A unidade, que fica localizada em anexo ao Hospital Unimed, no bairro São José, em Aracaju, realiza, no total, 15 procedimentos.

São realizados exames de laboratório, biópsias guiadas por imagem, ultrassonografias, scan doppler, ecocardiograma, eletrocardiograma, teste ergométrico, MAPA, holter, tomografia computadorizada, raio-x, endoscopia digestiva alta, endoscopia digestiva baixa, punção aspirativa e broncoscopia.

Para que haja cada vez mais qualidade na realização e nos resultados dos exames realizados no Centro de Diagnóstico, a Unimed Sergipe realiza constantes investimentos em tecnologia, o que, além de dar mais precisão aos diagnósticos, também facilita o trabalho dos profissionais da saúde.

“Há uma preocupação intensa em relação aos investimentos tecnológicos que possam contribuir ainda mais na melhoria da qualidade da realização dos procedimentos. Em relação aos exames de laboratório, nós temos equipamentos de ponta, inovadores e de última geração e nos destacamos no mercado por isso”, explica Kelly Gouveia, coordenadora do Centro de Diagnósticos.

“A Unimed também está renovando o parque tecnológico para os exames de imagem, como ultrassonografia e ecocardiograma, adquirindo aparelhos mais ágeis, mais modernos e esse investimento auxilia tanto na visualização das imagens radiológicas, quanto na rapidez e agilidade para realização desses exames, dando maior tranquilidade para o médico na liberação do laudo, além da seguridade em liberar um resultado com mais precisão e coerência. Nós estamos também atualizando a compra de equipamentos de MAPA e holter, além de uma esteira mais moderna para o teste ergométrico. Quanto maior a quantidade de equipamentos disponíveis, mais conseguimos atender as demandas dos pacientes”, complementa Kelly.

Assessoria de Imprensa

AGÔ – Comunicação Estratégica