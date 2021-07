Funcap lança programação especial de Emancipação Política de Sergipe

O evento tem como objetivo exaltar a história, a cultura e as tradições do estado

O Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), promoverá uma programação especial em celebração aos 201 anos de Emancipação Política de Sergipe. O evento tem como objetivo exaltar a história, a cultura e as tradições do estado. As atividades terão início nesta segunda-feira, 05, e seguem até quinta-feira, 08, data em que oficialmente o estado se tornou independente da Bahia, após o rei D. João VI assinar a carta régia no ano de 1820.

A programação especial em celebração desta data inclui lançamento de livros de autores sergipanos, rodas de conversa, veiculação de documentários e apresentações de shows com grandes nomes da música sergipana, previamente gravados.

O lançamento dos livros será transmitido pela Aperipê TV, Canal 6.1, pelas rádios Aperipê FM 106.1 e AM 630, e nas plataformas digitais YouTube e Instagram da Funcap.

Programação:

Dia 05/07

10h – Lançamento de Obras Literárias Lei Aldir Blanc:

Freguesia de Ribeirópolis, de Odair José da Silva e Arquitetura Religiosa Rural Sergipana no século XVIII e XIX, de Reginaldo Passos Pina Neto.

Local: Corredor Cultural Wellington Santos “Irmão”, sede da Funcap, localizada na Rua Vila Cristina, 1051 – 13 de Julho (próximo a Arena Batistão).

Horário: 10h

Transmissão – You Tube e Instagram Funcap.

Dia 06/07

19h – “Sergipe, 200 anos de Paixão”.

– Veiculação de 03 (três) documentários no canal 6.1 da Aperipê.

Dia 07/07

19h – Roda de Conversa “Sergipe Emancipado”.

Abertura com o Quinteto da Orquestra Sinfônica de Sergipe – Sergipanidadade: Especial Emancipação.

Mediação – Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe – Presidente Profª Conceição Vieira.

Participações:

Conselho Estadual de Cultura – Francisco Diemerson de Souza Pereira.

Tribunal de Justiça de Sergipe – Presidente Des. Edson Ulisses de Melo.

Universidade Federal de Sergipe – Profª Edna Maria Matos.

– Veiculação no canal 6.1 da Aperipê.

Dia 08/07

19h – Concerto Comemorativo ao Centenário da Lira Ribeirense e ao Bicentenário de Sergipe com a Filarmônica Padre Manoel Araújo.

19:15h – “Sergipe, 200 anos de Paixão”.

20h – Concerto em homenagem à Emancipação Política de Sergipe e ao aniversário da ORSSE.

