Hospital de Cirurgia é selecionado em projeto nacional sobre segurança do paciente

Em franca reestruturação desde o início da Intervenção Judicial em novembro de 2018, o Hospital de Cirurgia foi selecionado para participar do Projeto “Paciente Seguro”, do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre/RS, vinculado ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). Em Sergipe, somente o Cirurgia e outra unidade hospitalar foram escolhidos.

O Projeto “Paciente Seguro” tem como objetivo melhorar a segurança do paciente em hospitais do Brasil que atendem por meio do SUS, com base no Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) – instituído pelo Ministério da Saúde, em 2013, com a finalidade de contribuir para qualificação do cuidado em saúde, minimizando riscos inerentes à assistência. No Hospital de Cirurgia, desde dezembro de 2018, já existe o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), que, de lá para cá, vem implementando os protocolos de Segurança do Paciente (PSP) e realizando o monitoramento dos seus indicadores.

“Sem dúvidas, a participação do nosso hospital no Projeto “Paciente Seguro” será excelente para o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelo nosso NSP, contribuindo para uma prestação de assistência mais segura aos nossos pacientes. Por isso, fiquei muito feliz e grata com a escolha do Cirurgia. Vale lembrar que este é o segundo projeto vinculado ao Proadi-SUS que participamos. Em 2018, logo no início da intervenção, entramos no Projeto de Reestruturação de Hospitais, que foi essencial para o nosso renascimento, pois estávamos com alta fragilidade financeira, administrativa e assistencial”, relata a interventora judicial do Hospital de Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães.

Durante um ano, o Hospital de Cirurgia receberá consultoria in loco do Hospital Moinhos de Vento – reconhecido pelo Ministério da Saúde como um dos cinco hospitais de excelência do Brasil e o único da Região Sul –, que junto aos profissionais de saúde das áreas assistenciais compartilhará sua expertise na qualificação efetiva dos protocolos básicos de Segurança do Paciente, bem como avaliará mudanças propostas.

”Durante nossa participação no projeto, iremos desenvolver com o Hospital Moinhos de Vento diversas metodologias de compartilhamento de experiências, capacitações, estratégias de monitoramento de protocolos, utilização de diversas ferramentas da qualidade, implantação e manutenção dos protocolos, trabalhando temas referente às metas de segurança do paciente, como a comunicação efetiva, cirurgia segura, higiene de mãos, segurança no uso dos medicamentos, prevenção de quedas e lesão por pressão e identificação do paciente. Além do mais, será uma fantástica oportunidade de crescimento, para consolidarmos o nosso Núcleo”, informa o gerente interino do NSP do Cirurgia, o enfermeiro Tailson Gois.

