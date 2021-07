ITABAIANA VENCE O MURICI POR 1 A 0 E ASSUME LIDERANÇA DO GRUPO A4

Itabaiana e Murici de Alagoas entraram em campo neste domingo (04/07), no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. A partida foi válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, grupo A4.

Dentro de campo, o primeiro tempo foi sem muitas emoções e ficou no empate sem gols. Na segunda etapa, a partida melhorou e as duas equipes criaram mais jogadas de perigo. O único gol só saiu aos 33 minutos. Escanteio cobrado pelo meia Tessio e o zagueiro Diego Bispo de cabeça marcou o gol da vitória. Final: Itabaiana 1×0 Murici.

Com o resultado positivo, o tricolor serrano assumiu a líder do grupo com 11 pontos. Na próxima rodada, o Itabaiana enfrenta o Bahia de Feira em Feira de Santana, na arena Cajueiro. E o Sergipe terá pela frente o Juazeirense, na arena Batistão.

Fonte e foto FSF