Jogos Universitários aquecem setor de hotéis e restaurantes

Competição envolve atletas, técnicos e dirigentes de 20 estados do país e contribui para o aumento do fluxo de turistas na capital. Jogos obedecem protocolos de segurança e estão sendo realizados sem a presença de público

Os Jogos Universitários de Praia 2021, que estão sendo realizados em Aracaju, coincidem com a flexibilização e abertura da economia em Sergipe. A competição envolve atletas, técnicos e dirigentes de 20 estados do país, contribui para o aumento do fluxo de turistas na capital, aquece a ocupação da rede hoteleira e movimenta a economia em bares e restaurantes.

Os jogos começaram neste domingo (04) e vão até o dia 10 de julho. A competição acontece na super arena montada na Praia de Atalaia e obedece aos protocolos de segurança, sem a presença de público. Todos os envolvidos são submetidos a exames RT PCR, e fazem uso de máscaras. Os Jogos Universitários são organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) e pela Federação Atlética de Estudantes em Sergipe (Faes), com o apoio do Governo do Estado.

Para o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, a realização dos Jogos Universitários é muito importante para a retomada econômica, neste momento em que a imunização da sociedade sergipana avança e que as restrições impostas pelo Estado resultaram na diminuição de números de casos e da ocupação de leitos exclusivos para Covid-19.

Segundo o gestor da Setur, o evento seguirá todas aos normas de biossegurança e beneficiará o setor do turismo, que foi diretamente afetado pela pandemia. “Estes jogos atraem atletas, comissão técnica, árbitros e organizadores que aquecem a rede hoteleira, com a ocupação de leitos, e também contribui com o consumo de alimentos e bebidas em bares e restaurantes. Esse movimento é importante para as atividades que fazem parte da cadeia do turismo. Torcemos para que continue essa diminuição da pandemia e que, em breve, voltemos à normalidade para que possamos atrair eventos ainda maiores. Estamos trabalhando muito, e temos uma boa perspectiva de retomada neste segundo semestre”, pontuou o secretário Sales Neto.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-SE), Bruno Dórea, destacou a reabertura da economia e a importância de Sergipe sediar grandes eventos nacionais. “É algo muito relevante para nosso setor. O que precisamos são ações como essa, constantemente, para movimentar o turismo, que é um grande gerador de emprego e renda. É o turismo que mantém nossa cultura viva, mostrando nossos costumes e gastronomia aos visitantes. Precisamos voltar a trabalhar com segurança, lembrando sempre de respeitar os protocolos. A vacinação vem mostrando efeito, o que nos faz ter esperança de planejar esse tão falado ‘novo normal’. Com fé, em breve, estaremos com os faturamentos de antes”, finalizou o presidente da Abrasel.

A competição

Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Praia 2021 contarão com 450 atletas, 127 técnicos, 59 dirigentes, 64 árbitros, 28 staffs e 37 membros da organização, totalizando 694 pessoas envolvidas. Ao todo, a competição reúne 10 modalidades esportivas: basquete 3×3, beach soccer, beach hand, futevôlei, beach tennis, vôlei de praia, air badminton, beach wrestling, cross trainning e vôlei 4×4 misto – sendo as últimas quatro de apresentação.

Foto:CBDU