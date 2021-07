“Julho Amarelo”: Mês de conscientização para o tratamento e prevenção das Hepatites virais

Por Dra .Andréia Braga

Hepatites virais A, B, C, No mês de julho no Brasil intensificamos a luta contra as Hepatites virais, essa campanha foi instruída através da lei 13.802/2019, com o objetivo de reforçar as ações de prevenção, vigilância e controle das Hepatites virais.

A Hepatite é uma inflamação no fígado causada por vírus ou por outros fatores, a exemplo de medicamentos, doenças autoimunes, uso de álcool e herança genética.

Manifesta-se por meio de alguns sinais e sintomas como: febre, dejeções (fezes) de cor clara ou diurese (urina) escura, dores abdominais, vertigem, náusea, êmese entre outros, em alguns casos não apresenta nenhuma sintomatologia que possa identificar a doença.

Existem diferentes tipos de Hepatites que são classificadas com as letras do nosso alfabeto, dentre elas temos as D e E.