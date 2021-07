Julho Verde: Janier Mota reforça a importância do combate ao câncer de cabeça e pescoço

Deputada foi autora do Projeto de Lei que institui o “Julho Verde” em Sergipe

Ciente que o diagnóstico precoce é um dos principais aliados para aumentar as chances de cura, neste “Julho Verde”, a deputada estadual Janier Mota (PL) – presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) – reforça a necessidade de promover o amplo acesso à prevenção e ao combate do câncer de cabeça e de pescoço entre os sergipanos.

Em 2020, a parlamentar foi autora do Projeto de Lei que instituiu o “Julho Verde”, mês dedicado ao combate ao câncer de cabeça e pescoço, com o objetivo de integrar o calendário oficial das datas e eventos em Sergipe. O projeto se transformou em lei no dia 9 de outubro do ano passado, quando foi sancionado pelo governador do Estado, Belivaldo Chagas.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), o surgimento de câncer na região da cabeça e pescoço – como boca, lábios, cavidade oral, laringe, faringe, garganta, tireoide – é responsável pela morte de cerca de 10 mil pessoas por ano no Brasil. Ainda de acordo com a entidade, trata-se do segundo maior câncer em frequência no país, ficando atrás apenas do câncer de próstata para o homem e do câncer de mama para a mulher, se igualando ao câncer de cólon e reto.

“O “Julho Verde” é uma campanha que já existia em âmbito internacional e nacional, além do mais, 27 de julho é marcado pelo Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Por isso, vi a necessidade de Sergipe adotar, mais ainda neste mês de julho, medidas em benefício da população, como forma de precaução contra o alastramento dos diversos tipos de câncer que afetam a região da cabeça e pescoço. Sabemos bem que o câncer quando descoberto no início aumenta e muito as chances de cura”, afirma Janier Mota.

A deputada reforça ainda que, em meio a pandemia da Covid-19, onde o medo do contágio do vírus levou muitas pessoas a pararem de ir ao médico, mais do que nunca, os órgãos públicos devem elaborar campanhas que visem à disseminação de informações sobre os riscos, danos, formas de prevenção, fatores de risco relacionadas ao câncer que afetam a cabeça e o pescoço.

Fonte e foto assessoria