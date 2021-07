Leilão de bens inservíveis da Prefeitura de Aracaju acontece no próximo dia 16

Organizado pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), o primeiro leilão deste ano de veículos e bens inservíveis de propriedade da Prefeitura de Aracaju ocorrerá no dia 16 deste mês, a partir das 9h30, e será realizado exclusivamente na modalidade virtual. O certame tem como objetivo a venda de materiais que, após avaliação, não mais servem para uso dos setores da administração municipal.

Para esta edição estão sendo alienados, além de materiais diversos como aparelhos de som, eletrodomésticos, cadeiras e mesas escolares e de escritório, instrumentos musicais, equipamentos de informática e hospitalares, dois veículos Ford Fiesta e um veículo VW/Lafer Sedan 1978, distribuídos em 16 lotes cujos lances iniciais somam um montante superior a R$62 mil. O valor arrecadado com a venda dos bens será destinado para ações desenvolvidas pelo Executivo municipal.

Todo o leilão será realizado de forma virtual. Dessa forma, os interessados em participar do certame devem acessar o site www.rjleiloes.com.br, até 48 horas antes do início do evento, isto é, até as 9h30 do dia 14, e preencher cadastro. Estão aptas a oferecer lances pessoas inscritas no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e/ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sendo vedada a participação de empresas em consórcio.

Visitação

Os lotes estarão disponíveis para averiguação do dia 12 ao dia 15 deste mês, no horário das 10h às 14h, nos seguintes endereços: rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 290, bairro Ponto Novo; rua Carlos Correia, 520, bairro Siqueira Campos; e na sede da Guarda Municipal de Aracaju, localizada no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira).

Clique aqui e acesse ao Edital.