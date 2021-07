Luciano Bispo dialoga com membros da FSFS sobre futsal sergipano

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), recebeu uma visita de cortesia, no final da manhã dessa segunda-feira (5), dos membros da Federação Sergipana de Futsal (FSFS), no gabinete da presidência da Alese.

Na oportunidade, os representantes da Federação dialogaram com o deputado sobre a realidade do futsal em Sergipe, destacando os feitos da modalidade feminina, que vem se destacando nacionalmente.

O diretor de Relações Institucionais da FSFS, Antônio Gabriel, participou da reunião e avaliou como muito positiva a recepção do presidente Luciano Bispo e do Poder Legislativo como um todo, estreitando laços e buscando novas parcerias.

Já o presidente Luciano Bispo destaca sempre ser um apaixonado pelo esporte sergipano e colocou a Assembleia Legislativa à disposição do futsal do Estado. “Foi uma reunião bastante positiva até para a gente conhecer a realidade do nosso futsal e estreitar laços. Esse é o nosso papel de aproximar cada vez mais o Legislativo do povo sergipano”.

Por Habacuque Villacorte