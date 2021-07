Município de Aracaju ultrapassa 283 mil vacinados contra a covid-19

Neste domingo, 4, a Prefeitura de Aracaju realizou o Dia da Repescagem, com plantão para imunizar aqueles que, por algum motivo, perderam a data de vacinação contra a covid-19. No total, 9.451 aracajuanos foram vacinados, sendo 8.355 com a primeira dose e 1.186 com a segunda dose.

Com os imunizados no plantão deste final de semana, Aracaju registra 283.200 vacinados, o que corresponde a 42,59% da população. Se consideradas as pessoas acima de 18 anos, que são o público-alvo do Plano Nacional de Imunização, o índice de vacinados é de 55,10%.

Roseilde de Paula, 49 anos, foi uma das aracajuanas vacinadas neste domingo de repescagem. Ela conta que estava nervosa, com as mãos suando de ansiedade. “É um momento de muita alegria”, relata. Para as pessoas que não querem tomar a vacina, Rosileide é bem direta: “tem que tomar vergonha na cara e vir se vacinar, pois é muito importante para a própria saúde e das pessoas ao redor. Tem que se conscientizar”, enfatiza.

Para Maria Neuza de Carvalho, 39 anos, que recebeu a primeira dose no drive-thru da Sementeira acompanhada da família, o domingo foi marcado pela esperança. “A vacina traz essa expectativa de uma vida longa e com saúde. É muito importante que todos se vacinem”, ressalta.

Odalício Leite, 51 anos, também compartilha da sensação de esperança e da expectativa por dias melhores. Ele recebeu a segunda dose da vacina, completando o ciclo de imunização e conta que tem uma importância muito grande. “Meu quarto neto está para nascer e eu quero ter muita saúde para ver todos eles crescerem”, relata.

A aposentada Maria Cícera da Silva, 67 anos, também recebeu a segunda dose na manhã deste domingo. “Estou felicíssima, muito agradecida porque essa doença não chegou perto da minha família. Agora quero ver todos vacinados e com saúde. Quem ainda não se vacinou, tem que se vacinar”, reforça.

Cronograma da semana

Esta semana será marcada por mais um avanço na vacinação por faixa etária. Nesta segunda, 5, serão vacinadas as pessoas de 36 anos, nascidas de julho a dezembro de 1984. Na terça-feira, 6, continua a imunização dos aracajuanos com 36 anos, nascidos entre janeiro e junho de 1985. A quarta-feira, 7, será dedicada à vacinação de quem tem 35 anos. E na quinta-feira, 8, será feita mais uma repescagem para pessoas acima de 35 anos que por algum motivo não conseguiu se vacinar.

A vacina será aplicada nos drives-thru da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h, e nos pontos fixos: UBS Santa Terezinha (Robalo), Colégio de Ciência Pura e Aplicada – CCPA (Grageru), Centro Educacional Futuro Feliz (Santo Antônio), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (Bugio); Universidade Tiradentes – Unit (Farolândia), Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco) e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves), das 8h às 16h.

Terá continuidade, também, a vacinação de grávidas e puérperas, no Auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, das 8h às 16h; e a aplicação da segunda dose no drive da Sementeira, das 8 às 17h, e nas UBSs Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas), Manoel de Souza Pereira (Jabotiana), Augusto Franco (Farolândia), Roberto Paixão (17 de Março), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e Marx de Carvalho (Ponto Novo), das 8h às 16h.

