Nova gestão de Carira prioriza transparência e avança na imunização contra Covid-19

A Prefeitura de Carira tem buscado agir com responsabilidade e compromisso na gestão dos recursos públicos. Desde que assumiu o município, o prefeito Diogo Machado (PSD) mantém diálogo constante com os secretários municipais e realiza, mensalmente, uma prestação de contas online com intuito de apresentar, de forma didática e democrática, a realidade financeira do município. Assim, a administração municipal é sinônimo de transparência ao garantir que os carirenses tenham conhecimento sobre os investimentos que estão sendo feitos em áreas como saúde, educação e infraestrutura.

“É fundamental informar nossa comunidade sobre as ações da gestão. A população quer saber como os recursos são aplicados em Carira e ficamos felizes de passar esses dados com a maior transparência possível. Adotamos a prestação de contas virtual para permitir que todos possam acompanhar nosso trabalho e fechamos seis meses de gestão sendo a única prefeitura a realizar essa prestação mensalmente e online. Inclusive, para aumentar o alcance de nossas lives nas redes sociais, fizemos também a prestação de contas na rádio difusora de Frei Paulo. Estamos orgulhosos e, apesar das dificuldades herdadas da antiga gestão, a Prefeitura de Carira está conseguindo promover melhorias para o nosso povo”, afirmou Diogo Machado.

No enfrentamento ao novo coronavírus, o município de Carira também se destaca e tem sido exemplo para região quando o assunto é imunização. Foram criados drive-thrus aos sábados e um posto avançado para combate às síndromes gripais. De acordo com a Prefeitura, todas as doses de vacina contra Covid-19 enviadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) até o momento já foram utilizadas para imunizar os carirenses.

Além disso, o prefeito Diogo Machado, através da Secretaria Municipal de Saúde, tem firmado parcerias com ONGs para intensificar as ações de conscientização na feira livre e comércio local. A gestão também criou um Comitê, composto por representantes da sociedade civil, para observar o andamento de todas as atividades voltadas para prevenção e combate da Covid-19 no município.

“Vivemos tempos difíceis e, mais do nunca, a saúde deve ser prioridade. Nossa gestão tem se empenhado para assegurar que a imunização da população ocorra com tranquilidade, seguindo o cronograma e avançando nas faixas etárias de acordo com o quantitativo de doses que chegam ao município. Enquanto isso, não descansamos no quesito conscientização e, constantemente, estamos alertando os munícipes sobre as medidas preventivas. A Prefeitura de Carira não parou nenhum segundo e seguirá trabalhando para ajudar nosso povo a enfrentar essa pandemia”, afirmou Diogo Machado.

Fonte e foto assessoria