PM PRENDE HOMEM POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO FERNANDO COLLOR

Equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar prenderam, no início da noite do último sábado (3), um homem suspeito de agredir a própria companheira e a enteada com um facão, no Conjunto Fernando Collor, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro.

O suspeito foi preso em flagrante logo após a guarnição ter encontrado as vítimas com ferimentos graves.

O Samu foi solicitado e prestou atendimento a uma das mulheres, que precisou ser encaminhada ao hospital.

Em seguida, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Plantonista, para adoção das providências cabíveis.

