POLÍCIA CIVIL PRENDE MAIS UM SUSPEITO DE ROUBO A MOTORISTAS DE APLICATIVOS

Na manhã desta segunda-feira, 05, na Grande Aracaju, policiais civis do DRFV cumpriram mandado de prisão contra Antônio Gabriel Souza Santos, 18, conhecido popularmente como “Babilônia”.

O jovem é suspeito de integrar um grupo criminoso e de participar de, ao que parece, três roubos a motoristas de aplicativos. Sendo um destes, ocorrido no dia 16 de maio de 2021, no qual o motorista foi lesionado por uma facada no rosto.

Segundo informações da delegada Aliete Melo, a prisão efetuada ainda é decorrente da operação Corrida Segura, iniciada em junho e planejada em decorrência do aumento alarmante de casos envolvendo motoristas de aplicativo.

A Polícia Civil destaca a importância de colaboração por parte dos civis através do Disque Denúncia (181).

Informações e foto SSP