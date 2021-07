POLÍCIA  PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR ESTELIONATO EM TOBIAS BARRETO

Policiais civis de Tobias Barreto prenderam Marcus Vinicius Moreira dos Santos, 25, suspeito da prática de golpes no comércio local. A prisão ocorreu na última sexta-feira (2) após a equipe ser acionada sobre supostos roubos na localidade. O investigado passou a se contradizer e foi identificado como autor de estelionato.

De acordo com as investigações, de posse de um cartão bancário, o suspeito fazia compras e simulava o pagamento, mediante agendamento numa conta sem saldo. Os proprietários das lojas imprimiam o comprovante, porém, em meio ao movimento, não percebiam que se tratava apenas de agendamento.

Com o suspeito, foram apreendidos diversos objetos, tais como celulares e peças de roupas, que ele vinha comprando ao longo dos dias na cidade de Tobias Barreto. Originário da Bahia, o suspeito estava hospedado numa pousada e pretendia ir embora no sábado (3), com os objetos adquiridos.

O fato foi comunicado à Justiça, que homologou a prisão, tendo sido arbitrada fiança de R$ 1,1 mil As investigações prosseguem para elucidar o roubo e verificar se o suspeito praticou mais golpes na cidade. Informações e denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

