Prefeito Edvaldo entrega novo prédio da escola Dom José Vicente Távora

Demonstrando seu compromisso com a oferta de um ensino de qualidade na rede municipal de Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira entregou, na manhã desta segunda-feira, 5, mais uma escola de alto padrão à população: a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Dom José Vicente Távora. Erguida em 1986, a unidade foi completamente reconstruída, com um investimento superior a R$ 4,8 milhões – recursos da própria Prefeitura -, ampliando sua capacidade para atender 800 alunos, de 4 a 6 anos, e do 1º ao 5º ano, que residem no bairro Santo Antônio, zona Norte da capital.

“É uma alegria muito grande poder reinaugurar esta escola, que foi erguida na gestão de Jackson Barreto, em 1986, mas que estava em condições precárias quando chegamos à Prefeitura, em 2017, o que me entristeceu muito. O projeto inicial, na época, era para reforma, mas fiz questão de pedir que uma nova unidade de ensino fosse erguida, neste local. E foi o que fizemos. Hoje, entregamos essa grandiosa obra aos aracajuanos, especialmente aos moradores do Santo Antônio, que foi realizada com recursos próprios, fruto do nosso compromisso com aqueles que mais precisam”, afirmou o prefeito.

Em seu discurso, ao destacar o grandioso projeto que foi elaborado para a unidade escolar, Edvaldo ressaltou que a gestão “entrega uma escola completa, moderna, com padrão de escola particular, e adaptada para receber crianças com deficiência ou mobilidade reduzida”. “E tudo isso para as crianças que residem aqui, neste bairro, filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras que lutam por um futuro melhor. Sempre digo que a educação transforma. Transformou a minha vida. E é com a educação que quero garantir o mesmo para as crianças da nossa cidade. São 800 alunos que terão acesso a um ensino melhor, nesta escola. E seguiremos trabalhando para assegurar que outras comunidades possam ter esse mesmo direito assegurado”, reiterou o gestor.

A vice-prefeita Katarina Feitoza disse que, poder acompanhar a entrega desta obra representa “a realização de um sonho”. “Quando entrei para a política foi para isso, para ajudar as pessoas e ver a transformação acontecer na vida de quem mais precisa. Poder ver, através do prefeito Edvaldo Nogueira, da nossa gestão, um prédio como este sendo entregue aos aracajuanos, onde 800 crianças serão educadas para o mundo, para a vida, é muito gratificante”, expressou.

Da mesma forma, o ex-governador Jackson Barreto, responsável pela construção do primeiro prédio da unidade de ensino, na condição de prefeito da capital, em 1986, frisou estar “imensamente feliz”, pela reconstrução da Emef, na gestão de Edvaldo. “Ver o prefeito, na sua sensibilidade, se preocupar com esta escola, dar uma nova dimensão para ela, é algo que me enche de alegria. Ele praticamente reconstruiu uma nova escola, mantendo seu compromisso com a localidade e mantendo o nome de Dom José Vicente Távora, que foi o arcebispo dos pobres e dos trabalhadores”, reconheceu.

Reconstrução

A obra da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Dom José Vicente Távora é fruto de um investimento de R$ 4.820.832,61, com recursos do Tesouro Municipal. Para sua ampla modernização, o prédio antigo, cuja estrutura estava comprometida, foi demolido, dando espaço a um novo, completamente reestruturado. Agora, as crianças matriculadas na unidade terão acesso a 12 salas de aulas, biblioteca, laboratório de ciências, sala de dança, sala de vídeo, sala de música, entre outros espaços, todos adaptados às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Além disso, na área externa foi construída uma quadra poliesportiva, área verde, espaço para recreação e estacionamento para 30 veículos. Com esta ampliação, a escola atenderá alunos da pré-escola (crianças de 4 e 6 anos), e estudantes do ensino fundamental inicial (1º ao 5º ano). Para a qualificação da aprendizagem, a metodologia que será adotada na Emef é a sociointeracionista, com estratégias pedagógicas fundamentadas nas aprendizagens, baseadas na realização de projetos e na resolução de problemas. As matrículas para o próximo semestre já estão abertas.

“Esta escola estava completamente deteriorada e, por isso, ficou afastada da comunidade há anos, perdendo a sua identidade. Hoje, devolvemos, com muita alegria, completamente modernizada, e com a certeza de que as 800 crianças poderão ser alfabetizadas com a qualidade e segurança que merecem. Tenho certeza de que, com a equipe desta escola, a comunidade será motivo de melhoria de ascensão social e de melhoria da qualidade de vida. Acreditamos que é colocando as escolas, de forma digna, para funcionarem que estaremos investindo na educação. Agradeço a comunidade que entendeu a necessidade da escola ter ficado fechada durante esse tempo. Foi por um excelente motivo”, disse a secretária municipal da Educação, Cecília Leite.

A diretora da Emef, Silvia Falcão, também comemorou a reestruturação da escola. “Quando saímos daqui, em 2014, a estrutura da escola era totalmente precária. Visualizando a necessidade de reconstrução, a escola foi totalmente demolida e reerguida. Hoje, vamos atender um público maior, graças a essa obra, em uma escola totalmente moderna, adaptada, com mobília nova, com tudo o que os alunos precisam para se desenvolver e do jeito que a comunidade merece. A gente tanto aguardou e hoje recebemos um prédio belíssimo. Quando alunos e professores chegam em um ambiente como este, novo, é motivador. Assim, todos ganham com a aprendizagem”, salientou a diretora.

Acompanharam a entrega o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Josenito Vitale, os vereadores, Antônio Bittencourt (líder da bancada de situação), Isac Silveira, Paquito de Todos, Breno Garibalde, Sargento Byron, Pastor Diego, Pastor Eduardo Lima, Fabiano Oliveira e Cícero do Santa Maria, além de secretários municipais e da equipe diretiva da Emef.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA