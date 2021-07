Prefeitura de Laranjeiras recupera 31 vias em 31 dias no município

Agora no mês de julho, a Prefeitura de Laranjeiras irá apresentar à população, 31 ruas recuperadas, sendo uma via por dia, tanto na sede quanto em povoados. As obras fazem parte do programa “Minha Rua de Cara Nova”.

Todas as vias estavam destruídas quando a nova gestão assumiu em janeiro de 2021. Algumas sem condições de tráfego de veículos. Os moradores tinham dificuldade de acesso até dos serviços essenciais, como ambulância, coleta de lixo e viaturas policiais.

INFRAESTRUTURA URBANA

Outra frente de trabalho busca dotar locais sem nenhuma infraestrutura com serviços essenciais. Em algumas localidades, como o conjunto Salinas I, a Prefeitura está executando os serviços de esgotamento sanitário e implantando a pavimentação em paralelepípedo. Os moradores já começam a comemorar, pois não terão mais lama no inverno, poeira no verão, tampouco o esgoto à céu-aberto na rua.

A nova realidade também já faz parte da rotina dos moradores de Pedra Branca. No Ariston, a Prefeitura já fez esgotamento sanitário, pavimentação e calçadas na rua Rosevelt Tavares. No Japuí I, continuam os serviços de recuperação da pavimentação asfáltica. Ainda em Pedra Branca, a gestão municipal recuperou as ruas José Maria e Vereador Jacinto Filho, que estavam intransitáveis.

A Prefeitura também está implantando rede de esgoto, pavimentação e calçadas na rua e travessa Riachuelo, no bairro Bom Jesus. Além disso, recuperou diversas ruas no centro e área do complexo habitacional Manoel do Prado Franco. “Já conseguimos atender moradores de diversas localidades nesses seis primeiros meses de gestão. O serviço não para e o desafio é grande até o final deste mês”, destacou o prefeito José de Araújo (Juca).

Midiando Comunicação/ASCOM PML.