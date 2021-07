PMA não registrou infrações no 1º domingo com abertura de bares e restaurantes

Este domingo, 4, foi o primeiro depois da autorização de funcionamento de serviços não essenciais e das praias, orlas e parques, estabelecida pelo decreto 6.502, que flexibilizou as medidas restritivas na capital devido à melhoria do quadro epidemiológico da covid-19.

A nova regulamentação liberou a abertura de bares e restaurantes com consumação no local, desde que cumpridas as medidas de biossegurança e com uma ocupação máxima de 50% da capacidade.

Para avaliar o cumprimento dessas exigência, a força-tarefa composta pelo Procon Aracaju, Defesa Civil e Guarda Municipal de Aracaju realizou mais uma ronda de fiscalização nos estabelecimentos da capital.

O major Silvio Prado, coordenador da Defesa Civil de Aracaju, relata que houve uma mudança no horário da fiscalização, que foi realizada à tarde, a fim de avaliar a aglomeração no horário de maior pico. “O foco principal foram os estabelecimentos com maior fluxo de pessoas. Também estivemos nos bares e restaurantes notificados anteriormente”, detalha.

Durante as vistorias não foi registrada nenhuma infração. “Aproveitamos para orientar os proprietários para manter o rigor das medidas e em alguns estabelecimentos solicitamos ajustes pontuais, que foram prontamente atendidos”, comenta o major.

Foto André Moreira