PRESIDENTE DA ALESE RECEBE VISITA DO REITOR E PRÓ-REITORES DA UFS

Apresentar projetos da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para auxiliar no desenvolvimento econômico do Estado de Sergipe. Esse foi o motivo da visita feita pelo reitor e pró-reitores da UFS ao presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo. A reunião ocorreu na manhã desta segunda-feira (05) no gabinete da presidência do Poder Legislativo.

“Somos conhecidos pela qualidade da Educação, mas temos projetos de Extensão, Pesquisa, e, principalmente, de Inovação Tecnológica que poderá auxiliar na fixação de atração de novas empresas, e com isso, favorecer o desenvolvimento do Estado. Entendemos que, no momento em que enfrentarmos essa pós-pandemia, essas ações podem ajudar na retomada do crescimento econômico de Sergipe, com ações originárias da universidade”, declarou o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Valter Santana.

O reitor defendeu que a instituição de ensino tem se aproximando cada vez mais da sociedade na retomada do crescimento da Economia. “O presidente Luciano Bispo nos convidou a voltarmos ao Poder Legislativo no mês de agosto para expor as ações realizadas pela universidade, e com isso, com a ajuda dos deputados, impulsionarmos o desenvolvimento econômico em Sergipe”, disse.

Segundo esclareceu o pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da UFS, Lucindo Quintans, a abertura do espaço de diálogo que foi proporcionado pelo deputado Luciano Bispo foi muito importante para a sociedade sergipana.

“Conversamos sobre as ações desenvolvidas pela instituição nos últimos anos, mas também, sobre a perspectiva de novas ações que possam ser vinculadas e com melhor arranjo com o setor produtivo do Estado para o desenvolvimento de produtos e processos. A ideia é ter o apoio da Assembleia Legislativa para essas novas ações que a universidade está encampando junto com o Estado”, enfatizou.

A pró-reitora de extensão, Sueli Pereira, também participou da reunião.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo