São Cristóvão vacina pessoas com 37 anos ou mais a partir desta segunda

São Cristóvão inicia a semana vacinando as pessoas de 37 anos ou mais contra a covid-19. A ampliação prevê que amanhã, terça-feira (06), as pessoas com 36 anos ou mais também possam se vacinar.

No município continuam se vacinando as pessoas que pertencem aos grupos prioritários, como as gestantes e puérperas (com ou sem comorbidades), pessoas com comorbidades, profissionais e estagiários da educação, da saúde, trabalhadores da limpeza urbana, trabalhadores do transporte coletivo e caminhoneiros. Além disso, as equipes de saúde continuam realizando a vacinação dos trabalhadores industriais e da construção civil in loco, mediante solicitação à Secretaria de Saúde do Município.

Confira o calendário, com horário sempre das 9h às 12h e das 13h às 16h

Segunda-feira (05): 37 anos +

Terça-feira (06): 36 anos +

Locais de vacinação em São Cristóvão

Segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h:

– UBS Masoud Jalali (Rosa Elze);

– UBS Mariano Nascimento (Rosa Maria); lá

– Escola Glorita Protugal (Eduardo Gomes);

– UBS Jairo Teixeira (Centro);

– UBS Irônia Maria Aragão (Romualdo Prado);

– UBS Sinval José de Oliveira (São Gonçalo);

– UBS Raimundo Aragão (Divineia);

– CAPS Valter Correia (Alto da Divineia);

– CAPS João Bebe Água (Rosa Maria).

Segunda, quarta e sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h:

Unidade de Saúde Luiz Alves (Luiz Alves)

UBS Antônio Florêncio (Tijuquinha)

Foto: Dani Santos