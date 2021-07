SAÚDE DISTRIBUI VACINAS CONTRA A COVID-19 RECEBIDAS NO FINAL DE SEMANA

A Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) começou a semana com intenso trabalho para separar e distribuir às regionais de saúde os lotes de vacinas contra a Covid-19 recebidos no final de semana. São 31.750 doses de imunizantes AstraZeneca (para aplicação da segunda dose), 22.400 doses da Janssen e 19.890 vacinas da Pfizer.

Os caminhões escoltados deixaram a sede administrativa da SES por volta das 8h da manhã desta segunda, 05, com destino às cinco regionais de saúde do estado: Propriá, Estância, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e Lagarto. Os municípios que fazem parte da regional de Aracaju pegam os imunizantes na sede da SES.

De acordo com a gerente do Programa de Imunizações da SES, Ana Beatriz Lira, as novas doses possibilitam o avanço da cobertura vacinal do estado e faz um apelo para quem não tomou a segunda dose. “As pessoas que estão no tempo de tomar a segunda dose, devem verificar no cartão de vacina a data e se dirigir à unidade de saúde. A proteção só se efetiva com as duas doses da vacina, com exceção da vacina Janssen que é aplicada em apenas uma dose”, destacou.

De acordo com o Boletim Vacina Covid-19, a SES já enviou para os municípios 1.182,025 doses de vacinas para os municípios sergipanos. Foram aplicadas 794.793 na primeira dose e 246.563 na segunda dose.

Todos os dados sobre a vacinação contra a Covid-19 nem Sergipe podem ser acessados através do site: https://todoscontraocorona.net.br/inicial-vacinas/

Foto: Valter Sobrinho