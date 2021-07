SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO RECEBE O NOVO PRESIDENTE DA CELSE NESTA SEGUNDA-FEIRA

Na manhã desta segunda-feira (05), o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia de Sergipe, José Augusto Pereira de Carvalho, recebeu o novo presidente das Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), Glauco Maximiano de Campos. Acompanhado do superintendente executivo da Sedetec, Marcelo Menezes, e dos presidentes da Codise, José Matos, e do SergipeTec, Eduardo Prado Melo, o gestor pode dialogar com o novo diretor da empresa sobre os projetos e as perspectivas da Celse para o futuro. A reunião contou ainda com a presença da gerente regulatória da empresa, Cristiane Araújo.

Durante o encontro, além de apresentar, conhecer as equipes e estreitar os relacionamentos, vários assuntos foram abordados, inclusive sobre a produção da UTE Porto de Sergipe l, em atendimento à ordem de despacho do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Novos planos também foram discutidos, como a interiorização do Gás Natural Liquefeito (GNL), a conexão do terminal de GNL da Celse à malha de transporte, além de projetos de térmicas para os novos leilões.

De acordo com Marcelo Menezes, foi uma reunião produtiva e visionária para todos. “Colocamo-nos à disposição para novos contatos e para mantermos a parceria que o Estado e a Celse sempre tiveram no desenvolvimento da Termoelétrica Porto de Sergipe I, visando a implantação dos demais projetos em fase de estudo”, explicou.

Foto assessoria

Por Maira Andrade