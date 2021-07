Senador Alessandro vai propor CPI da ‘rachadinha’ no Senado

“O André deu muito problema porque ele nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver R$ 6.000, ele devolvia R$ 2.000, R$ 3.000. Foi um tempão assim até que o Jair pegou e falou: ‘Chega. Pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo’.

Em outra gravação, a ex-cunhada do presidente diz que um coronel da reserva do Exército, ex-colega do presidente na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), atuou no recolhimento de salários dela , no período em que constava como assessora do antigo gabinete de Flávio Bolsomaro na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio).

Procurado pela coluna, o advogado Frederick Wassef afirmou que o presidente Jair Bolsonaro jamais cometeu tais ilegalidades.