Sergipe é o segundo estado do país que mais vacina contra a gripe, diz Belivaldo Chagas

O governador Belivaldo Chagas comemorou nesta segunda-feira (05) o fato de Sergipe ser o segundo estado do país que mais vacina contra a gripe. “Graças a Deus e ao trabalho incessante dos profissionais de Saúde em todos os municípios, nosso estado foi destaque no ranking nacional do Ministério da Saúde, só perdendo para Minas Gerais na imunização contra a influenza”.

O governador diz que “nestes tempos de pandemia, todo sabem da importância que é manter a população resguardada de outras doenças e manter este trabalho é fundamental para salvar vidas”.

Belivaldo conclui dizendo que “continuamos também entre os estados que mais vacinam contra a Covid-19 e não paramos de buscar mais doses para que o povo sergipano possa voltar à normalidade o mais rápido possível”.