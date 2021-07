Socorro avança na imunização contra a covid-19 e vacina de 39 e 38 anos

Conforme as vacinas chegam, a Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), avança na imunização contra a covid-19 no município. Por isso, nesta segunda-feira, 5, já podem ser vacinar pessoas a partir de 39 anos e, na terça-feira, 6, pessoas de 38 anos e acima.

A imunização será realizada em 19 Unidades Básicas de Saúde e na sede da SMS, das 8h às 12h. É necessário apresentar RG, CPF, Cartão do SUS, Cartão de Vacinação e Comprovante de Residência.

Testagem

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), irá realizar testagem para a identificação do coronavírus na população socorrense.

Os testes, métodos SWAB e detecção de anticorpos, serão realizados na próxima terça-feira, 6, das 8h30 a 11h, no Ginásio do Sesi, no Marcos Freira I, próximo ao Shopping Prêmio.

Serão disponibilizados 200 testes. Os interessados em realizar o exame devem comparecer com documento de identidade, CPF e cartão do SUS.

