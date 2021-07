Vereador Cícero realiza evento solidário em prol dos músicos do bairro Santa Maria

No último domingo, (5), o Vereador Cícero do Santa Maria promoveu mais um evento da sua campanha para ajudar os músicos, principalmente os instrumentistas do Bairro Santa Maria. Um Jogo beneficente entre os Amigos de Cícero X Músicos, aconteceu na Arena Nosso Clube, no Santa Maria, onde cada jogador convidado doou dois quilos de alimentos, e cada espectador que pôde acompanhar o jogo, doou um 1 quilo.

Todas as medidas de proteção contra a Covid-19 foram tomadas e o evento foi um sucesso, pois as doações segundo o vereador Cícero, se transformarão em comida para as famílias dos membros desta categoria que segue sofrendo as consequências da pandemia. ” Para todos os que participaram, doar um ou dois quilos de alimento não fez diferença, foi um ato de solidariedade em prol de pessoas quando estiverem com essas doações em mãos terão um dia especial, porque terão o que comer”. Disse o vereador.

A campanha de arrecadação de alimentos continua a toda vapor, com equipes na rua, pontos de arrecadação e nos últimos ajustes para a grande Live solidária que acontecerá no dia 10 de julho, a partir das 20 horas pelo canal do youtube do cantor Júnior Reis e pelo instagram do vereador Cícero, que aproveitou a oportunidade da sua audiência durante o jogo festivo para convidar a todos para que assistam a live, e que continuem fazendo as suas doações. “Conto com a sua participação e doação também pois como vereador infelizmente não tenho como ajudar a todos os músicos sozinho, mas juntos podemos fazer muito mais”. Relatou Cícero nas suas redes sociais finalizando o evento do domingo.

Assessoria