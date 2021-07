ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO DE PASSEIO DEIXA UMA PESSOA MORTA EM CANINDÉ

Um acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio deixou uma pessoa morta na rodovia estadual SE-230 na noite desta terça-feira (06), próximo ao município de Canindé de São Francisco.

As informações são de que um dos veículos teria desviado de um buraco na pista quando aconteceu o acidente.

No carro estava duas pessoas, sendo que o motorista morreu no local. Já o motorista do caminhão não se feriu.

O corpo do motorista foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Aracaju.

Foto redes sociais