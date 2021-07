ALESE FARÁ APRESENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO NESTA QUARTA-FEIRA

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) vai apresentar o Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe (PDES) 2020-2030, em uma Sessão Especial Remota, do plenário da Casa, nesta quarta-feira (7), a partir das 15 horas, com transmissão pela TV Alese canal 5.2 (tv aberta). O PDES faz parte das comemorações do Legislativo para os 200 anos do estado e foi construído em parceria com a Fundação Dom Cabral.

O presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), vislumbra essa apresentação como um grande presente do Poder Legislativo não apenas ao governo do Estado, mas ao povo sergipano em geral. “Quando a Alese contratou a Fundação Dom Cabral para a construção desse Plano, nós nem imaginávamos que iríamos enfrentar uma pandemia tão perversa. Agora que já enxergamos uma retomada de vários setores, esse Plano vai ajudar e muito ao governo a projetar suas ações para o futuro”.

Para Luciano Bispo a Assembleia de Sergipe faz história com a apresentação deste Plano sendo o primeiro Poder Legislativo do País a ter uma iniciativa tão exitosa e benéfica para a população. “Nós fazemos parte da Casa do Povo! Aqui nós legislamos e representamos os cidadãos. Nós temos uma preocupação com o presente que estamos vivendo, agora mais do que nunca nós temos que olhar para o futuro, para as próximas gerações”.

Luciano explicou que o mérito do Plano de Desenvolvimento não é de dele ou do governador Belivaldo Chagas, mas de todos em geral. “O que nós vamos apresentar nesta quarta-feira é um presente desta Casa não para mim ou para o governador, mas para o povo. Todos os deputados que estão somados neste Plano merecem este reconhecimento. É uma colaboração do nosso Poder com o Executivo, pensando na geração de emprego e renda para a nossa gente”.

O Plano

No processo de construção do Plano de Desenvolvimento, a Fundação Dom Cabral mapeou os setores produtivos do Estado em um processo de planejamento colaborativo, que teve cinco etapas de trabalho: diagnóstico, coleta de informações, análise de dados, produção e apresentação. Desde o princípio a proposta original tem sido de identificar as potencialidades de Sergipe para servir de base a um caminho sustentável.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte