Barra: prefeito assina autorização para construção do Ocean Barra Residence

Nesta terça-feira, 6, o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo assinou o alvará para a construção do Ocean Barra Residence. Participaram desse momento, na Prefeitura de Barra, os sócios do empreendimento, Idalécio Jr e Sérgio Ricardo, além do secretários de Obras, Sóstenes Aguiar e o do Meio Ambiente, Edson Aparecido. “Sinto uma satisfação e alegria em autorizar essa obra, porque é mais um empreendimento que vem para o nosso município e que trará emprego e renda para a população de Barra. Vivemos num índice de desemprego alto e precisamos reduzi-lo. Até sonhamos em eliminar o desemprego na Barra. Temos que pensar alto e esse empreendimento é mais um que trará oportunidades de trabalho para nossa população”, ressalta o prefeito Alberto Macedo.

Na oportunidade o empresário Idalécio Jr destacou a grandiosidade do empreendimento. “Agradecemos ao prefeito Alberto Macedo pela liberação do alvará desse empreendimento que será o primeiro de muitos. Com essa construção vamos garantir o emprego direto de aproximadamente 100 pessoas. Serão 295 unidades entregues em um ano e meio. Temos uma estrutura não de condomínio, e sim de resort. A piscina terá 1.200 metros quadrados, borda infinita e areia compactada. O Ocean Barra terá quadra de squash e todo tipo de lazer de um resort”, enfatiza Idalécio Jr.

De acordo com o prefeito de Barra, Alberto Macedo, o município enfrenta dificuldades. “Caminhamos para superar todos os obstáculos que estamos enfrentando com a queda abrupta de arrecadação do município. E temos que buscar alternativas. E uma delas é a de trazer empreendimentos para a cidade, para criar emprego e renda para o nosso povo”, afirma Alberto Macedo.

Por Andréa Oliveira