Belivaldo diz que o momento é de chamar mais policiais aprovados e pagar em dia

O governador Belivaldi Chagas disse na manha desta terça-feira (06) que não há nenhum posicionamento firmado sobre a reivindicação do Movimento Polícia Unida sobre periculosidade e afirma que “o momento é de chamar mais aprovados no concurso e continuar pagando em dia os servidores”.

Durante a entrevista, o governador disse que tomou conhecimento das reivindicações e que é preciso estruturar a polícia como um todo e é precioso convocar mais policiais militares.

Belivaldo disse ainda que entende que a reivindicação seja feita, porém, por conta de ua Lei federal, isso não será possível.

O governador também comentou sobre a política de 2022 e afirmou que recebeu um intermediário do ex-presidente Lula oferecendo a ele a vaga de disputa ao senado, porém vai terminar o mandato, afirmando que não haverá nenhum tipo de imposição. “Quem tiver com pressa se candidate. Se não quiserem podem se reunir e lançar candidatura como quiserem. Belivaldo Chagas não será candidato a nada, a absolutamente nada”, afirmou.

Ainda durante a entrevista, Belivaldo informou que está trabalhando para a construção do Hospital do Câncer de Sergipe e explicou informou aos responsáveis pelo construção do HC de Lagarto que esse projeto não seria viável e por isso foi necessário fazer as adequações.

Governador também comentou sobre o projeto de recuperação das rodovias e disse que está recuperando a malha viária do estado, afirmando que em alguns casos, a rodovia precisou ser reconstruída.