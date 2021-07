Centro Universitário Uninassau  realiza projeto Campus Aberto

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, inicia, no próximo dia 14, às 18h, o projeto Campus Aberto. A atividade, que tem por objetivo apresentar a Instituição em todas as suas áreas para a sociedade em geral, terá início com o curso de Educação Física. Os participantes, além de conhecer a estrutura física destinada as aulas práticas e teóricas, serão contemplados com atividades de Zumba e Hitbox, aplicadas no estacionamento do Centro Universitário, com todas as medidas de segurança relacionadas a pandemia.

O coordenador do curso de Educação Física da UNINASSAU, Kleilson Ricardo, explica que, primeiro, os visitantes serão levados às instalações da Instituição e, logo em seguida, os que desejarem poderão participar das aulas práticas. “Vejo o Campus Aberto como uma oportunidade concedida pela UNINASSAU para quem deseja conhecer novos cursos, ou se aprofundar na escolha já feita. Será um incentivo para que as pessoas possam melhorar sua formação e ter um incentivo vocacional”, observa o professor.

No evento, os participantes poderão, além de conhecer a carreira, compreender como é importante manter a saúde mental e física dentro do contexto atual de pandemia. “Queremos levar aos interessados a certeza do quanto a carreira interfere positivamente na saúde”, observa Ricardo.

É importante ressaltar que o evento respeitará todas as medidas de segurança e protocolos relacionados à Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscaras.

Inscrições para o evento pelo: extensão.uninassau.edu.br

Por Suzy Guimarães