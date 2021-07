Contas de energia em atraso podem ser negociadas com condições especiais

Campanha de negociação da Energisa oferece descontos de até 40%

Clientes da Energisa que estão com dificuldades de quitar seus débitos podem negociar as faturas em atraso com condições especiais. Os descontos podem chegar a até 40% do valor para pagamentos à vista. Interessados que estejam com duas ou mais contas em atraso podem entrar em contato pelos canais digitais de atendimento da empresa, sem precisar sair de casa. A campanha é válida para todos os clientes das 11 concessionárias do Grupo, nos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Com os impactos da pandemia da Covid-19 na economia, a Energisa estudou alternativas para que os clientes da empresa tivessem as melhores condições possíveis na hora de negociar. Nesta campanha, por exemplo, o índice de correção monetária utilizado na negociação será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que vem tendo reajustes mais baixos, impactando menos no valor final da dívida após ela ser atualizada.

Poderão parcelar seus débitos com condições especiais todos os clientes das distribuidoras da Energisa (Residencial, Rural, Comercial e Industrial). É preciso ter em mãos os documentos pessoais (CPF e RG). A Energisa analisará a situação de cada cliente, para chegar na melhor negociação possível.

Contas com mais de 180 dias em atraso que forem pagas à vista podem ter descontos de até 40% no valor final. Quem não puder pagar à vista, é possível parcelar o valor negociado no cartão de crédito em até 12 vezes ou na fatura de energia. Já os clientes com débitos de até 180 dias podem parcelar o valor negociado no cartão de crédito em 12 vezes ou na fatura de energia.

Como negociar de onde você estiver

Os clientes podem optar por um dos canais digitais disponíveis de sua preferência. Para negociar pela GISA, assistente virtual disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, é só escrever a palavra ’Parcelamento’ e dar início à conversa. Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento. Outra facilidade é o pagamento de faturas de energia por Pix, que já está disponível para todos os clientes.

Tarifa social

Importante lembrar que a Energisa oferece a tarifa social para clientes de baixa renda e tem ampliado o cadastro para consumidores dessa faixa em todos os estados onde está presente. A empresa tem hoje cerca de 228 mil clientes cadastrados nesse programa em Sergipe. O benefício é concedido pelo Governo Federal e pode garantir descontos de até 65% na fatura.

Serviço

– WhatsApp (Gisa): (79) 9 8101-0715

– Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

– Site: energisa.com.br

– Call Center: 0800 079 0196

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. O Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Por Adriana Freitas