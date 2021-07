DEPUTADO SE DECLARA CONTRÁRIO A REABERTURA DE ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS

O deputado Francisco Gualberto (PT) se posicionou contrário a abertura de estabelecimentos públicos e de um modo geral. Ele declarou que o Brasil não conta com vacinação satisfatória que possa garantir a segurança da população.

“A vacinação, segundo os cientistas, já traz influências positivas, porém vamos com calma porque no Brasil, imunizados, ou seja, que tomaram as duas doses, só tem 12%, e em Sergipe é próximo disso”, afirmou.

Ele lembrou que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), só haverá a imunidade com 70% da população imunizada. O parlamentar ainda salientou que pessoas que tomaram apenas a primeira dose estão contrariando a covid na forma grave da doença.

“Abre tudo pode significar fim de vidas. Com essa política do abre tudo poderemos ver as ondas do mar comparadas com a covid, sobe e desce, e quando sobe morre mais pessoas. Eu estou fazendo uma leitura da realidade”, disse.

O deputado afirmou que não existe protocolo que funcione como deseja o legislador ou governante porque não tem como fiscalizar todos os ambientes. “Isso me deixa preocupado porque eu posso ser uma vítima, não é à toa que são mais de 520 mil mortos no Brasil. Já estamos próximos de ser o país onde tem mais mortos no mundo”.

As declarações ocorreram na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Pixabay

Por Wênia Bandeira