DEPUTADO SOLICITA VACINA CONTRA A COVID-19 PARA ASSISTENTES SOCIAIS

O deputado Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), teve a Indicação nº 288/2021, aprovada na sessão mista desta terça-feira, 6, solicitando ao Governo do Estado, a inclusão dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no Plano Estadual de Imunização da Covid-19.

“São profissionais que também estão na linha de frente do combate à pandemia. O estado de Sergipe, segundo dados do SUAS DE 2019, tem 5.670 trabalhadores atuando, sendo que 1.924 estão presentes nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 473 nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), 20 em Centros de Atendimento à População em Situação de Rua (Centro POP), 98 em Centros DIA, 804 em Unidades de Atendimento, 190 no atendimento aos usuários do Cadastro Único, 727 nos Centros de Convivência, 938 vinculados aos Fundos Municipais de Assistência Social e 496 na Secretaria de Estado da Assistência Social (SEIAS)”, justifica o documento.

O parlamentar destacou ainda na propositura que os assistentes sociais trabalham no atendimento às crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas, migrantes, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de violência, entre outras, ficando expostos (as) e vulneráveis à contaminação pelo coronavírus e suas variações.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza