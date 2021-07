DEPUTADO SUGERE QUE LIBERE A ENTRADA DE PESSOAS COM MAIS DE 50 ANOS NOS ESTÁDIOS

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) sugeriu que o Comitê Técnico Científico autorize a reabertura dos estádios de futebol para pessoas com idade acima de 50 anos em Sergipe. Em discurso proferido na manhã desta terça-feira (06), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o parlamentar afirmou que o último decreto expedido pelo governador Belivaldo Chagas na última sexta-feira (02), possibilita essa alternativa, já que permitiu a volta de eventos sociais em locais fechados com presença de pessoas.

De acordo com o deputado, apenas as pessoas que estiverem com as duas doses da vacina tomadas poderão acompanhar as partidas nas praças esportivas sergipanas. “Temos três times profissionais disputando o campeonato brasileiro, então, a ideia é além de trazer uma opção de lazer para quem já tem mais de 50 anos, possibilitar a presença de torcida para os times de Sergipe. Com a permissão dada pelo decreto do dia 02 expedido pelo governador para a realização de eventos sociais com a presença de até 200 pessoas, não vejo impeditivo para isso”.

Georgeo explica que o controle destes torcedores nos estádios seria mais fácil de fazer o controle. “O que estamos sugerindo é que esse público seja limitado em 20% da sua capacidade e seja de pessoas idosas. Desta forma, o controle da entrada destas pessoas seria mais fácil, bem como a prática do distanciamento dentro das arquibancadas. Acredito que o próprio Comitê possa elaborar um estudo que apresente um protocolo específico para este retorno”.

O parlamentar disse ainda que as medidas de segurança devem ser priorizadas em todos os ambientes em que o retorno das atividades foram autorizados e não deve ser diferente nos estádios. “A saúde está sempre em primeiro lugar e por isso os protocolos de segurança devem ser prioridade em todos os locais que houve permissão para o retorno das atividades e é claro que essa recomendação permanece no caso de um possível retorno do público acima de 50 anos aos estádios de futebol”.

