HÁ MENOS DE UM MÊS IVAN LEITE FOI CONVIDADO POR DOIS PARTIDOS A SE FILIAR

Qual partido ou grupo político de Sergipe que não gostaria de ter como seu membro partidário, Ivan Leite, empresário, ex-secretário estadual da Indústria e Comércio, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Estância? Até o governador Marcelo Déda, que tinha muita simpatia por ele e por tê-lo posição, chegou a chamá-lo de seu ‘tucano preferido’.

Ivan Leite, que vem se recuperando positivamente de uma cirurgia realizada em 13 de maio e encontra-se em recuperação, vem sendo cogitado no Estado, como um excelente nome à concorrer o pleito eleitoral do ano que vem como deputado federal e sua esposa, a professora Adriana Leite, no páreo à disputar a eleição da Assembleia Legislativa.

Pela sua capacidade política e empresarial, e ainda pelo seu caráter, honestidade, lealdade e por ser homem de grupo e sem máculas na política, Ivan Leite vem sendo solicitado por representantes estaduais de partidos políticos.

Há menos de um mês, Ivan Leite foi convidado por dois partidos tradicionais a se filiar: o DEM e o DC. O presidente estadual do Democratas (DEM), José Carlos Machado lhe fez uma visita de cortesia na manhã de uma quinta-feira, 17 de junho, e durante o encontro, Machado o convidou a ingressar no partido, ao qual Ivan falou também sobre a grande referência do partido, o ex-deputado federal José Carlos Aleluia (BA). Ivan ficou de pensar na possibilidade de se filiar e vim a disputar em 2022, um cargo proporcional ou majoritário pelo partido.

Já na última quarta-feira, 4 de julho, o presidente estadual do Democracia Cristã (DC), Airton Costa, esteve em Estância conversando com Ivan Leite e também, na oportunidade, o convidou para se filiar ao DC e ainda para ser pré-candidato na chapa majoritária do partido para 2022.

Por Magno de Jesus