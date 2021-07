HELENO ACEITA CONVITE DO REPUBLICANOS PARA CONCORRER A FEDERAL

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) confirmou, durante seu programa de rádio no final de semana, que aceitou o convite do partido e disputará uma vaga na Câmara Federal em 2022. Heleno já foi eleito para este cargo duas vezes, obtendo 45 mil votos no primeiro pleito e 62 mil no segundo.

“Na eleição passada disputei o Senado, obtendo quase 200 mil votos. Não venci, mas continuei na luta de cabeça erguida e procurando ajudar o meu estado e as pessoas mais simples da nossa terra. Agora, fui convidado novamente e aceitei esse desafio por entender que na Câmara Federal contribuir para o desenvolvimento de Sergipe”, afirmou Heleno.

De acordo com ele, seu maior aliado nas eleições de 2022 será o povo sergipano. “Como sempre, vou à luta confiando em Deus e no povo do meu estado, que me elegeu por duas deputado federal. Os sergipanos conhecem minha origem e acompanham minha trajetória. Sabem do meu compromisso com o sertão e com quem mais precisa. Por isso, tenho confiança de que nosso povo continuará sendo meu maior aliado”.