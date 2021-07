INVESTIGADO POR ROUBO A MOTORISTA DE APLICATIVO É PRESO EM ARACAJU

Policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) cumpriram o mandado de prisão de Antônio Gabriel Souza Santos, 18, conhecido popularmente como “Babilônia”. Ele é suspeito de integrar um grupo criminoso e de participar de, ao menos, três roubos a motoristas de aplicativos. Um dos crimes ocorreu no dia 16 de maio deste ano. Na investida criminosa, o condutor foi lesionado com uma facada no rosto.

A prisão ocorreu em continuidade da Operação Corrida Segura, coordenada pela delegada Aliete Melo. A operação, iniciada em junho, foi planejada em decorrência do aumento alarmante de casos envolvendo motoristas de aplicativo. O delegado Kassio Viana ressaltou que a unidade especializada da Polícia Civil vem intensificando as ações de combate aos roubos contra os motoristas de aplicativo.

“Desde 2019 que estamos trabalhando na elucidação dos crimes contra motoristas de aplicativo e prisão dos autores envolvidos. Temos tido uma significativa redução nesses crimes. Hoje, temos apenas 10% dos roubos de veículos que dizem respeito aos motoristas de aplicativos. Mas é um número bastante grande, apesar de ter sido reduzido. O que nos preocupa no mês de maio é que, em algumas ocorrências, alguns motoristas estavam sendo agredidos pelos autores dos crimes”, destacou.

Kassio Viana complementou que a prisão de Antônio Gabriel é a segunda detenção decorrente da investigação do crime contra o motorista atingido por uma facada no rosto. “A delegada Aliete Melo conduziu a investigação e conseguiu prender no dia 16 de junho o Emanuel, conhecido como ‘Balão’ e, no dia de ontem, o Gabriel, conhecido como ‘Babilônia’. Ambos participaram de pelo menos três roubos a motoristas de aplicativo com violência, e um deles foi o que a vítima foi ferida no rosto”, reiterou.

Além dessas prisões, o delegado relembrou que a DRFV vem constantemente conduzindo investigações que resultaram nas prisões de envolvidos em crimes contra motoristas de aplicativos. “No dia 9 de junho, prendemos dois envolvidos em roubos a motoristas de aplicativo, o Sérgio Felipe e o Augusto Sérgio. Eles tinham roubado um motorista no dia 10 de março. Prendemos em flagrante com nossa equipe noturna o Adriano Robério Fraga Fortes. Ele tinha acabado de sequestrar e roubar um motorista de aplicativo. E o Emanuel e o Antonio Gabriel agiram em parceria com um adolescente”, informou.

O delegado concluiu citando que a Operação Corrida Segura tem sido fundamental para a redução de crimes contra motoristas de aplicativo. “As investigações continuam e já notamos no mês de junho, na Operação Corrida Segura, comandada pela delegada Aliete, uma redução significativa nas ocorrências. Isso é resultado do trabalho de investigação da Polícia Civil, que contou com o apoio da Polícia Militar. Provavelmente, neste mês de julho, às ocorrências com violência não iremos assistir de novo, pois os autores foram presos pela DRFV”, pontuou.

Fonte e foto SSP