LDO 2022 SERÁ VOTADA EM 1ª DISCUSSÃO NESTA QUARTA, INFORMA VEREADOR NITINHO

Na manhã desta terça-feira, 6, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), anunciou, durante a 60ª Sessão Ordinária, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022 será apreciada em 1ª discussão nesta quarta-feira, 7.

O parlamentar explicou que a votação segue, na quarta-feira seguinte, dia 14/07, em 2ª e 3ª discussões e Redação Final. “Nós colocaremos em pauta amanhã, 7 de julho, a LDO em 1ª votação e no dia 14 de julho em 2ª votação, com apresentação de emendas, 3ª votação e Redação Final”.

Entenda

De acordo com o artigo 157 da Lei Orgânica do município de Aracaju, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Municipal, incluindo as despesas de capital, para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de prioridade de recursos oficiais.

