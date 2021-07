Medalha do mérito parlamentar terá nome de João Alves Filho

Na sessão desta terça-feira, 6, o deputado estadual Garibalde Mendonça solicitou ao presidente da Casa que o Projeto de Resolução que cria a medalha do Mérito Parlamentar com o nome do ex-governador João Alves Filho fosse aprovado ainda este mês, que se vivo estivesse, completaria oitenta anos no dia 3 de julho.

A medalha tem como objetivo agraciar os profissionais e empresários da construção civil que se destacarem durante o ano, e escolhidos pelos deputados. “Dr. João foi um grande engenheiro civil, e essa medalha com o seu nome lhe eterniza dentre as grandes personalidades sergipanas que muito contribuiram para o desenvolvimento do estado”, frisou Garibalde.

A matéria deve tramitar atendendo todo processo legislativo, e com a celeridade solicitada pelo deputado, que disse não ter dúvida do empenho do presidente Luciano Bispo para que o Projeto seja aprovado ainda este mês.

“Eu diria que ainda seria o mínimo que a Assembleia Legislativa poderia fazer para homenagear a memória do ex-governador João Alves Filho, como também afirmo ser muita honra para engenheiros, arquitetos, empresários, e outros profissionais ligados a construção civil, receber esta Medalha do Mérito Parlamentar com o nome do maior tocador de obras que Sergipe já teve”, definiu Garibalde.

Por Ferreira Filho