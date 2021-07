Morreu nesta terça-feira (06) o condutor que teve o braço decepado durante um acidente de trânsito no final de semana, em Aracaju.

Isaias Alves dos Santos, 24 anos, foi socorrido, levado ao Hospital de Urgência João Alves (Huse) chegou a ser operado, mas não resistiu aos ferimentos.

Acidente – O condutor perdeu o controle da direção do veículo e atingiu uma árvore. Com o impacto, Isaías foi arremessado para fora do carro e teve o braço arrancado.