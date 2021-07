Oposição perde tempo

Por Adiberto de Souza *

Diferente do bloco da situação, que não se cansa de discutir as eleições de 2022, a oposição marca passo, como se esperasse por um possível rompimento da base governista para atrair os descontentes. Tirando um ou outro projeto pessoal de oposicionistas pré-candidatos proporcionais, não existe uma mobilização do grupo com foco na disputa para o governo estadual e o Senado. Até mesmo o ex-deputado federal André Moura (PSC), citado como provável candidato a senador pela oposição, vive flertando com o governo. Caso permaneçam pouco interessados num projeto político maior, os oposicionistas podem repetir o fracasso eleitoral de 2020, quando foram para a disputa eleitoral de Aracaju divididos e deram com os burros n’água. Marminino!

Senador ou detetive?

Achando pouco a CPI da Covid-19, da qual faz parte como suplente, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) quer instalar outra CPI para investigar as denúncias de rachadinhas feitas pelo presidente Bolsonaro quando era deputado federal. Enquanto se ocupa em investigar equívocos do governo federal no combate à pandemia e pensa em esmiuçar o que Bolsonaro fazia com o salário, o senador esquece os problemas de Sergipe. Naturalmente, os eleitores do delegado Alessandro estão uma fera com ele, pois o elegeram para defender os interesses dos sergipanos e não para imitar o detetive Sherlock Holmes. Misericórdia!

Sem máscaras

Veja o que escreveu o articulista da Folha de S. Paulo, Josias de Souza, sobre algumas legendas políticas: PT: é um partido que deixou a ideologia para cair na vida; PSDB: é a mesma esculhambação, só que com doutorado na USP; PMDB: é uma organização partidária com fins lucrativos, 100% feita de déficit público; DEM: é a ex-Arena, o ex-PDS e o ex-PFL que, de nome novo, converteu-se num projeto político que saiu pelo ladrão.” Home vôte!

Voltou a produzir

A Usina Termoelétrica Porto de Sergipe, localizada na Barra dos Coqueiros, voltou a produzir energia neste mês, em atendimento ao despacho programado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A boa notícia foi dada ao governo estadual pelo novo presidente das Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), Glauco Maximiano de Campos. Ele visitou, ontem, José Augusto Pereira de Carvalho, secretário do Desenvolvimento Econômico. Inaugurada no ano passado, a UTE Porto de Sergipe I tem potência de 1,5 GW, sendo capaz de atender 15% da demanda de energia do Nordeste. Maravilha!

CPI no vinagre

Quer apostar uma mariola de banana como a Assembleia não instala uma CPI da covid-19? Autor do requerimento propondo a investigação sobre o uso dos recursos federais, o deputado Georgeo Passos (Cidadania) tem corrido a coxia atrás da assinatura que falta. O moço só conseguiu os jamegões dele e de outros seis gatos pingados. Pelo visto, a oposição na Assembleia terá que se contentar em assistir pela TV a CPI do Senado, aberta com o mesmo objetivo. Crendeuspai!

Educação enlutada

Foi sepultado, ontem, em Aracaju o professor de matemática Pedro Amado. Ex-diretor do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, o educador foi mais uma vítima da covid-19. O professor contraiu o coronavírus há cerca de dois meses, período em que permaneceu hospitalizando. Chegou a melhorar, tendo deixado por três vezes a UTI, contudo o seu quadro clínico se agravou, evoluindo para o óbito na madrugada de ontem. Descanse em paz!

Justa homenagem

A Prefeitura de Aracaju inaugurou, ontem, na zona norte da capital, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom José Vicente Távora. A nova unidade educacional tem capacidade para 800 alunos e alunas. Presente à inauguração, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) elogiou a homenagem prestada a Dom Távora, “um arcebispo comprometido com os trabalhadores e as causas sociais”. É vero!

Cai no bisturi

E o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) se submete, hoje, a um procedimento cirúrgico num hospital de Brasília. O objetivo é remover sobras de peles resultantes da cirurgia bariátrica que ele fez em 2019. Citado como possível candidato ao governo de Sergipe, Mitidieri avisa que tão logo esteja recuperado da intervenção cirúrgica retomará as conversas políticas. Então, tá!

Projetando o futuro

A Assembleia vai apresentar, amanhã, o Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe 2020-2030, construído em parceria com a Fundação Dom Cabral. Será a partir das 15h, durante sessão especial remota, com transmissão ao vivo pela TV Alese. Segundo o presidente do Legislativo, deputado Luciano Bispo (MDB), o Plano servirá como ferramenta de análise e gestão, além de permitir o compartilhamento de informações entre os três Poderes, a sociedade civil e a iniciativa privada. Legal!

Mulheres negras

Este mês será marcado pela realização do Ciclo de Palestras “Pensamento de Mulheres Negras: vivência, militância e estudos”. Serão quatro dias distintos do evento, que se inicia hoje com a palestra de Gigi Poetisa, agente de saúde, sanitarista e militante do movimento feminista negro sergipano. As outras três outras palestras acontecerão nos próximos dias 13, 20 e 27. O evento será transmitido ao vivo, às 19 horas, pelo canal da OAB/SE no YouTube (www.youtube.com.br/oabse). Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Jornal da Manhã, em 7 de março de 1911.

* É editor do Portal Destaquenotícias