Pimentel parabeniza Prefeitura de Simão Dias pela implantação da carteira de identificação para autistas

Nesta terça-feira, 6, o deputado estadual Luciano Pimentel ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para parabenizar a Prefeitura de Simão Dias pela implantação da carteira de identificação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). De acordo com o parlamentar, a iniciativa trará avanços significativos na promoção de políticas públicas para autistas.

“Parabenizo o prefeito Cristiano Viana e o vice-prefeito e secretário da Saúde de Simão Dias, Renaldo Prata, por essa atitude louvável. Através desta carteira, a gestão municipal terá acesso ao número de autistas que residem no município e, assim, poderá garantir que essas pessoas tenham acesso às políticas públicas e ao atendimento adequado e preferencial, como prevê nossa legislação”, enfatizou Luciano Pimentel.

A partir da próxima segunda-feira, 12, a Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizará um formulário para o cadastro das pessoas com TEA. Com esses dados e um laudo médico que comprove o espectro, a administração do município poderá iniciar a emissão da carteira.

