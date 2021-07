“Por que Investir na Primeira Infância?” será tema de Webinário aberto ao público

Nesta quarta-feira, 07 de julho, a partir das 8h30, será realizado o Webinário “Por que Investir na Primeira Infância?”. Voltado especialmente aos gestores públicos e profissionais que atuam junto a crianças desde a gestação aos seis anos de idade, o evento também será aberto ao público em geral por meio de transmissão ao vivo no Canal Educação Sergipe, no YouTube. Realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Vice-governadoria e das secretarias de Estado da Educação, Inclusão e Assistência Social e Saúde, o Webinário é fruto do programa Sergipe pela Infância.

O evento irá debater a importância de se investir na primeira infância para o desenvolvimento humano e melhoria dos índices sociais, nas mais diversas vertentes, dos municípios e estados. Para isso, trará diversos especialistas que apresentarão, para além de dados, perspectivas e encaminhamentos práticos de como ajustar e potencializar as políticas públicas já existentes.

Dentre os participantes estarão a Coordenadora do Fundo das Nações Unidas (UNICEF) para os estados da Bahia e Sergipe, Helena Oliveira; a diretora de Relações Institucionais da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (hoje uma das organizações sociais mais reconhecidas no Brasil por sua atuação na primeira infância); a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sergipe, Glícia Salmeron; a presidente da Seccional da Undime em Sergipe, Quitéria Barros; a diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério Público de Sergipe, promotora Talita Cunegundes; a coordenadora da Infância e da Adolescência do Tribunal de Justiça de Sergipe, juíza Iraci Mangueira; além dos secretários de Estado da Educação, Josué Modesto dos Passos Sobrinho; da Saúde, Mércia Feitosa de Souza; e da Inclusão e Assistência Social, Lucivanda Nunes Rodrigues; e da secretária municipal da Educação de Nossa Senhora do Socorro, Josevanda Franco.

Confira a programação completa nas imagens.

Para a vice-governadora Eliane Aquino, que está na coordenação do Sergipe pela Infância, trabalhar com a primeira infância de forma integrada, de forma a potencializar as ações que já vem sendo realizadas pelas áreas da Educação, Saúde e Assistência Social, é uma pauta urgente e extremamente necessária. “Construímos o Sergipe pela Infância para ser iniciado em março do ano passado, mas infelizmente veio a pandemia e tivemos que adiar os planos. A retomada agora se dá diante de um cenário ainda mais desafiador, com as crianças sendo as que mais sofreram os impactos trazidos pela crise sanitária. Temos um trabalho de (re)construção. E se quisermos avançar com maior rapidez será imprescindível um esforço coletivo para a primeira infância, cujas vivências interferem diretamente no desenvolvimento social e humano, e que refletirão, diretamente, nos índices de violência e exclusão social nos municípios e estados”, ressaltou ao frisar, ainda, que basta uma breve pesquisa sobre a importância da primeira infância para que as pessoas tenham acesso à diversos dados que corroboram a relevância de se investir nessa faixa etária.

Sobre o Sergipe pela Infância – Grande parte dos estados brasileiros e dos gestores públicos estão mais conscientes que o investimento na Primeira Infância é a melhor maneira de reduzir as desigualdades e o ciclo de pobreza, priorizando em seu orçamento políticas públicas voltadas para o desenvolvimento infantil. Pensando nisso, o programa Sergipe pela Infância tem como objetivo potencializar as políticas públicas para a primeira infância executadas em nosso estado, de forma intersetorial com as áreas da Saúde, Educação e Assistência Social, nos 75 municípios, construindo, assim uma sociedade mais inclusiva. O programa será desenvolvido em três eixos prioritários: Gestar e Nascer; Brincar e Crescer; e Desenvolver e Aprender.

O que: Webnário “Por que Investir na Primeira Infância?”

Quando: 07 de julho, às 8h30

Onde: Transmissão ao vivo no Canal Educação Sergipe no Youtubera