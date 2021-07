Prefeitura de Neópolis lança programa de próteses dentárias gratuitas

A Prefeitura de Neópolis, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, lançou na última semana o programa municipal “Volte a Sorrir”. A iniciativa tem por objetivo a disponibilização, de forma gratuita, de próteses dentárias para pessoas com baixa renda comprovada no município.

No ato de lançamento do programa, cujo custeio é dividido entre gestão municipal e Governo Federal, via Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), 15 pessoas já foram beneficiadas com os aparelhos dentários.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Fagner Antunes, serão produzidas, em média, 25 próteses ao mês, as quais serão distribuídas à população que preencher os requisitos do cadastro ativo na Secretaria Municipal de Saúde.

“Para nós é uma felicidade muito grande poder contemplar a população do município com esses aparelhos. Nosso trabalho é alcançar todos que necessitam e fico muito feliz em saber que esse alcance está levando mais autoestima e qualidade de vida para os beneficiários”, destacou.

Além das próteses, a Secretaria da Saúde entregou um kit contendo itens de higiene básica, como forma de auxiliar ainda mais os beneficiários no processo de higienização.

A solenidade de entrega dos kits foi acompanhada pela empresa responsável pela produção do material, a Idealy Odontologia, representada por Hebert Gualberto. Além dele, estiveram presentes o vice-prefeito, Dr. Francisco Antunes, e a secretária da Assistência Social, Karla Lemos.

Fonte e foto assessoria