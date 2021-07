Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Sergipe celebra 19 anos, com exposição

O Samu Sergipe 192, que atende às emergências pré-hospitalares, completa 19 anos de atuação em nosso estado, no dia 8 de julho. Para marcar a importante data, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em parceria com o RioMar Aracaju, realiza exposição alusiva às festividades de aniversário, de 7 a 9 de julho, no primeiro piso do shopping, no corredor da loja Marisa.

Durante esse período, o público terá a oportunidade de visitar o espaço e conhecer um pouco da história do SAMU no decorrer desses anos. O evento irá contemplar exposição de uniformes, equipamentos, motolâncias, fotos e vídeos institucionais e das atividades promovidas pelo Núcleo de Educação Permanente – NEP SAMU Sergipe. Além da mostra, haverá entrega de kit desenhos para as crianças, aferição de sinais vitais, glicemia capilar e orientações sobre os serviços prestados à população.

No estacionamento, em frente ao deck do restaurante Ferreiro Grill, o público poderá conferir uma unidade de suporte avançado. A viatura conta com todo equipamento de UTI e tem capacidade para realizar procedimentos que garantem a vida do paciente. A visita será monitorada pela equipe do SAMU que irá passar informações ao público sobre a função de cada equipamento.

A exposição de aniversário do SAMU será gratuita e estará aberta à visitação nos seguintes horários: dia 7 – das 10h às 21h l dia 8 – o RioMar estará fechado em função do feriado de Emancipação Política de Sergipe l dia 9 – das 10h às 21h.

Serviço

O quê? Exposição alusiva ao aniversário do Samu Sergipe

Quando? De 7 a 9 de julho

Horário da visitação? Dia 7: das 10h às 21h l Dia 8: o shopping estará fechado l dia 9: das 10h às 21h

Onde? Antigo Banese, no corredor da loja Marisa – RioMar Aracaju: Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Classificação etária? Livre

Fonte e foto assessoria