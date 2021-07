SMTT altera circulação de veículos nos bairros Luzia, Grageru e Ponto Novo

Com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos e aumentar a segurança viária em uma das regiões mais movimentadas da zona Sul de Aracaju, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) vai implementar um projeto de nova circulação de veículos na avenida Padre Nestor Sampaio e nas ruas Ministro Nelson Hungria e Abigail Ferreira Araújo Ramos. Todas essas vias passarão a ter sentido único, beneficiando a mobilidade urbana na localidade.

Além disso, haverá a inversão de sentido na rua Sinézia Barreto, localizada no bairro Ponto Novo, e a instalação de um cruzamento semafórico na rua Francisco de Assis Delmondes, que permitirá o acesso à avenida Augusto Franco nos dois sentidos.

A estruturação das vias para a nova dinâmica de trânsito foi iniciada nesta segunda-feira, 5, com a pintura da sinalização horizontal, instalação de novas placas, implantação dos semáforos na rua Francisco de Assis Delmondes e a readequação dos acessos pelas avenidas Hermes Fontes e Augusto Franco. Contudo, a mudança de circulação não será imediata, ocorrendo somente após a finalização da implantação das novas sinalizações.

Essas novas regras de circulação integram o Projeto de Mobilidade Urbana de Aracaju, que requalificou os quatro principais corredores de transporte da cidade: Hermes Fontes, Augusto Franco, Beira Mar e Centro/Jardins. Juntos, eles somaram cerca de R$45 milhões em investimentos e resultaram na revitalização completa de dezenas de quilômetros de malha viária urbana.

Outras mudanças de circulação resultantes desse projeto já foram implantadas na cidade, como a mudança do semáforo da rua Leopoldo Mesquita para a rua Ministro Nelson Hungria e a mudança no acesso à Alameda das Árvores, que foi facilitado pela rua Djenal Tavares de Queroz, alterando o sentido na rua Lourival Chagas e no trecho da rua Nelson Hungria, entre a rua Manoel Gomes da Rocha e a Hermes Fontes.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, ressalta os ganhos coletivos que serão trazidos por essas alterações no tráfego. “Será uma mudança muito importante para o trânsito da cidade e trará muitos benefícios para os moradores e quem transita por esses bairros. Na rotatória localizada entre as avenidas Nestor Sampaio e Sílvio Teixeira, por exemplo, a mudança permitirá a redução no tempo de espera do condutor, já que dois semáforos serão retirados, além da melhoria na fluidez no trânsito das avenidas Sílvio Teixeira e Hermes Fontes. Durante o planejamento também optamos por garantir o acesso ao bairro Ponto Novo a partir da avenida Nestor Sampaio, para não reduzir as opções dos moradores”, explica.

Necessidade de mudança

Com a presença de estabelecimentos de ensino e outros serviços que atraem um público expressivo diariamente, a avenida Nestor Sampaio e a rua Nelson Hungria já apresentavam áreas de conflitos de circulação, especialmente em horários de pico. Mas a expansão imobiliária na região elevou a saturação veicular na área.

Além dos engarrafamentos constantes, alguns cruzamentos da rua Nelson Hungria têm registrado um número significativo de colisões com a via em sentido duplo. É o caso do cruzamento com a avenida Francisco Moreira, onde cinco vias se encontram. Portanto, além de agilizar o fluxo de veículos, o projeto tem o objetivo de ampliar a segurança de condutores e pedestres.

O coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho, avisa que toda a sinalização das ruas e avenidas afetadas será alterada. “Estamos iniciando a mudança da sinalização horizontal e vertical, que inclui as placas, as faixas de pedestres e as linhas de eixo e bordo. Toda a sinalização será revista para facilitar o entendimento dos condutores e moradores da área”, afirma.

Entenda a nova circulação

Com as mudanças, o tráfego na avenida Nestor Sampaio será possível apenas no sentido avenida Augusto Franco. Já o fluxo de veículos na rua Nelson Hungria terá direcionamento único com sentido à avenida Hermes Fontes. O trânsito na região será facilitado com a criação de um binário entre a Nestor Sampaio e Nelson Hungria.

De acordo com projeção da equipe técnica da SMTT, o binário vai possibilitar um melhor escoamento dos veículos que hoje se acumulam no entorno da rotatória da avenida Hermes Fontes, próximo à Unidade Básica de Saúde Sinhazinha. Além disso, as mudanças vão permitir uma otimização da sincronia dos semáforos das vias e a redução no tempo de espera do condutor.

A rua Sinézia Barreto passará por uma inversão de sentido em direção à rua Francisco de Assis Delmondes, onde será instalado um cruzamento semaforizado, que permitirá o acesso aos dois sentidos da avenida Augusto Franco.

Durante os primeiros dias de mudança, os agentes da SMTT estarão posicionados nos principais cruzamentos para orientar os condutores, como afirma o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

“Faremos uma ampla divulgação dessa mudança, mesmo assim os agentes estarão posicionados nos cruzamentos mais importantes, nos primeiros dias, para orientar os condutores quanto às novas regras. É importante que todos estejam muito atentos à nova sinalização viária e às orientações dos agentes para evitar imprevistos”, alerta.

Fonte e foto SMTT