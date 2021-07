TCE dá nota máxima à transparência da secretaria da Saúde

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) atualizou a avaliação de transparência referente ao ano 2020 e reconheceu a Secretaria de Estado da Saúde (SES), como um dos órgãos do Governo do Estado com nota máxima (10,0) no quesito.

A pontuação máxima se refere à matriz de transparência pública, que avalia uma série de medidas e diretrizes disponíveis para que todos tenham acesso, como por exemplo, despesas, receitas, licitações, contratos, boas práticas de transparência, estrutura organizacional, dados dos recursos humanos, entre outros.

Segundo a secretária da SES, Mércia Feitosa, essa nota é o reflexo da seriedade da gestão da saúde. “A seriedade na utilização dos recursos públicos da saúde determinou esse resultado. Temos uma equipe comprometida com a transparência e rigor no controle dos gastos. Estamos felizes com o reconhecimento do Tribunal de Contas de Sergipe”, destacou.

Como exemplo de compromisso e responsabilidade, além do site, a Secretaria de Estado da Saúde expõe de maneira transparente tudo referente a Covid-19 no hotsite Sergipe Contra o Coronavírus, lançado no início da pandemia – uma importante ferramenta de comunicação para que a sociedade possa acompanhar, de forma oficial, atualizada e detalhada, o panorama da Covid-19 em todo o Estado.

Junto à SES, mais cinco órgãos do Estado receberam nota 10. Foram eles: a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (Seduc), Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca (Seagri), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência (Sedetec), Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) e Empresa de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe (Pronese).